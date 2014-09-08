Сьогодні в Чорному морі починаються українсько-американські навчання "Сі-Бриз-2014"

Метою навчання є проведення міжнародної операції із встановлення та забезпечення зони безпеки судноплавства у кризовому районі, повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС.

Навчання пройде відповідно до програми двосторонньої співпраці міністерств оборони України та США.

Навчання проводитиметься в дусі програми “Партнерство заради миру”, тому до участі в ньому традиційно запрошено низку країн.

Окрім України і США, корабельним складом у навчаннях «Сі Бриз-2014», як планується, братимуть участь Іспанія, Канада, Румунія і Туреччина. Загалом до морської компоненти мають увійти 12 кораблів та суден забезпечення, у тому числі 5 кораблів і суден від ВМС України та 2 кораблі від Державної прикордонної служби України. Крім того, до заходів буде залучено літаки і вертольоти морської авіації українських ВМС.

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Планом навчання не передбачено проведення наземної фази, так само як і заходження у порт Одеси чи порти інших міст України іноземних кораблів.

Довідка УНІАН. З 1997 року по 2013 рік проведено 11 навчань серії “Сі Бриз”.