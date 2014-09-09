Окупація Криму коштуватиме Росії 30-50 млрд євро за 5 років - глава МЗС Польщі

Окупація українського півострова Крим Російською федерацією обійдеться російській владі в найближчі п'ять років в щонайменше 30 млрд євро.

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі польського TVP2.

"Ми оцінюємо, що кошт окупації та анексії Криму становитиме між 30 та 50 мільярдами євро за 5 років. Якщо взяти на утримання ще Донбас, то кошти будуть ще більшими", - сказав він.

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Міністр відзначив, що росіянам не вдасться уникнути таких видатків.

У квітні цього року Сікорський говорив, що окупований росіянами Крим швидше за все чекає доля турецького Кіпру, жителі якого утричі бідніші, ніж жителі іншої частини півострова, котра входить до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Росія всупереч усім міжнародним нормам приєднала до свого складу Крим, чим спричинила найбільшу з часів "холодної війни" кризу у відносинах із західними державами, які вже ввели проти неї кілька етапів санкцій.

З квітня Росія активно підтримує проросійських бойовиків на Донбасі, котрі у травні провели за "кримським сценарієм" референдум про відокремлення від України. Водночас після цього ніким не визнаного так званого референдуму Росія не ухвалила рішення про включення Донецької та Луганської областей у свій склад, а лише заявила, що поважає вибір їх мешканців. Згідно з останніми досягнутими минулої п'ятниці домовленостями, підтримувані Росією бойовики на Донбасі вимагають "спеціального статусу" для контрольованих ними регіонів.