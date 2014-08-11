Партія Льовочкіна вважає українських солдат "карателями" і не помічає анексії Криму

У партії Льовочкіна вважають, що українським військовим має допомагати держава, а не вони. Крім цього в «Партії розвитку України» не вважають, що в Автономній республіці Крим відбувся факт анексії, а дії Збройних сил України на Донбасі вважають «каральною операцією», повідомляють НикВести.

Одразу після конференції відбувся підхід до преси голови виконкому партії Сергія Ларіна, але від незручних запитань журналістів йому на допомогу прийшли найбільш одіозні колишні представники Партії регіонів В'ячеслав Рукоманов і Микола Машкін, - передає кореспондент НикВестей.

На питання журналіста, чи не хочуть в новоствореній «Партії розвитку України» поставити в якості гімну партії українську народну пісню про Путіна, голова виконкому партії Сергій Ларін заявив, що не хотів би пов'язувати це питання з прізвищами, які відносяться до інших країн.

На уточнююче питання, чи помічають у партії Льовочкіна агресію Росії по відношенню до України, Сергій Ларін відповів, що український уряд не використав можливості досягти миру.

Голова виконкому партії, яка безпосередньо відноситься до Сергія Льовочкіна, не вважає Російську Федерацію джерелом проблеми на Донбасі і в Криму. Він упевнений, що жителі Донбасу і Криму вимагали деценралізаціі, а їх голос не почули.

- Я не хочу говорити про лідерів інших держав, з 22 лютого всю відповідальність несе нинішня влада, давайте копнемо глибше. З чого почалися заворушення в Криму, Донецькій та Луганській областях? Люди просили більше повноважень, децентралізації влади. А центральна влада не почула. Відбулося одне, друге, і потім те, про що ми говоримо. Тобто, природно, була підтримка з Російської Федерації, - сказав Сергій Ларін.

Після цього Сергій Ларін почав розповідати про те, як страждає український народ і сім'ї військових, від бойових дій на Сході України. Але журналісти відразу ж запитали Сергія Ларіна, чи не хоче він через кілька годин зустріти миколаївських десантників, які вийшли з оточення на кордоні з Росією і кілька тижнів перебували під обстрілом систем залпового вогню «Град».

Відповіді не було, після чого з'ясувалося, що члени Партії Льовочкінавзагалі прийняли рішення не допомагати армії. Замість цього вони спробували пояснити, що організовують гуманітарну підтримку для дітей з Луганської та Донецької областей.

- Ми допомагаємо дітям і сім'ям загиблих, які постраждали від військових дій. Ми допомагаємо тим, хто постраждав від армії. Ми обрали таку місію для партії, - сказав Сергій Ларін.

Після того, як колишній віце-губернатор Миколаївщини В'ячеслав Рукоманов відвів Сергія Ларіна від журналістів, на запитання ЗМІ відповідав член виконкому партії Микола Машкін.

Він вкотре підтвердив свою думку про те, що на Майдані стояли західноукраїнські радикали-націоналісти, що в Криму не відбувся акт анексії, а АТО є «каральною операцією».

Як відомо, в Миколаєві під час першої партконференції «Партії розвитку України» трьомстам делегатам протягом 2 годин розповідали про незаконність Майдану, про те, що потрібно перестати вбивати терористів і перестати дратувати Росію.