Оприлюднено розмову екіпажу MH17 з диспетчерами Дніпропетровська та Ростова (документ)
Нідерландські експерти у рамках попереднього звіту опублікували розшифровку переговорів дніпропетровських диспетчерів з пілотами малайзійського Боїнга, а також з колегами з російського Ростова.
Йдеться про переговори, здійснені між 13:08:00 (UTC) до моменту знищення літака після 13:20:00.
Про це пише Українська правда.
Нижче наводимо переклад розмови між пілотами (MH17), дніпропетровськими (DNP) і ростовськими (RST) диспетчерами.
13:08:00 MH17 до DNP: Дніпро Радар, Малайзійські один сім, рівень польоту 330
DNP до MH17: Малайзійські один сім, Дніпро Радар, доброго дня, радарний контакт
MH17 до DNP: Малайзійські один сім
13:19:21 DNP до RST: Так
RST до DNP: Отже, Дніпро, Ростов один. Можете дати курс (напрямок) для Малайзійських до Ростова до точки RND, у нас тут три таких
DNP до RST: Для Малайзійських, які сімнадцять?
RST до DNP: Так, ми повернемо їх назад до TIKNA
DNP до RST: Чудово (ок)
RST до DNP: Так, дякую
13:19:49 DNP до MH17: Малайзійські один сім, направляйтеся прямо до точки ROMEO NOVEMBER DELTA
13:19:56 MH17 до DNP: ROMEO NOVEMBER DELTA, Малайзійські один сім
13:20:00 DNP до MH17: Малайзійські один сім, і після точки ROMEO NOVEMBER DELTA очікуйте напряму до TIKNA
13:21:10 DNP до MH17: Малайзійські один сім, як ви мене зрозуміли? Малайзійські один сім, Дніпро Радар
13:21:36 DNP до MH17: Малайзійські один сім, Дніпро Радар
13:22:02 DNP до MH17: Малайзійські один сім, Дніпро Радар
13:22:02 RST до DNP: Слухаю вас, Ростов на лінії
DNP до RST: Ростов, ви спостерігаєте Малайзійські щодо… щодо відповіді?
RST до DNP: Ні, схоже, його ціль стала розпадатися
DNP до RST: Ну, на наші дзвінки також не відповідає
RST до DNP: І не відповідає на дзвінки, так?
DNP до RST: Так. І ми його зараз не бачимо. Тож ви дали їм прийом, потім підтвердили і…
RST до DNP: І це все, так?
DNP до RST: Так, він зник
RST до DNP: Почекайте, я запитаю
DNP до RST: Ви нічого не спостерігаєте на основному?
RST до DNP: Так, так, так, нічого. Ми нічого не бачимо
DNP до RST: Ок, тоді ми викликатимемо їх звідси тепер
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