Оприлюднено розмову екіпажу MH17 з диспетчерами Дніпропетровська та Ростова (документ)

Йдеться про переговори, здійснені між 13:08:00 (UTC) до моменту знищення літака після 13:20:00.

Про це пише Українська правда.

Нижче наводимо переклад розмови між пілотами (MH17), дніпропетровськими (DNP) і ростовськими (RST) диспетчерами.

13:08:00 MH17 до DNP: Дніпро Радар, Малайзійські один сім, рівень польоту 330

DNP до MH17: Малайзійські один сім, Дніпро Радар, доброго дня, радарний контакт

MH17 до DNP: Малайзійські один сім

13:19:21 DNP до RST: Так

RST до DNP: Отже, Дніпро, Ростов один. Можете дати курс (напрямок) для Малайзійських до Ростова до точки RND, у нас тут три таких

DNP до RST: Для Малайзійських, які сімнадцять?

RST до DNP: Так, ми повернемо їх назад до TIKNA

DNP до RST: Чудово (ок)

RST до DNP: Так, дякую

13:19:49 DNP до MH17: Малайзійські один сім, направляйтеся прямо до точки ROMEO NOVEMBER DELTA

13:19:56 MH17 до DNP: ROMEO NOVEMBER DELTA, Малайзійські один сім

13:20:00 DNP до MH17: Малайзійські один сім, і після точки ROMEO NOVEMBER DELTA очікуйте напряму до TIKNA

13:21:10 DNP до MH17: Малайзійські один сім, як ви мене зрозуміли? Малайзійські один сім, Дніпро Радар

13:21:36 DNP до MH17: Малайзійські один сім, Дніпро Радар

13:22:02 DNP до MH17: Малайзійські один сім, Дніпро Радар

13:22:02 RST до DNP: Слухаю вас, Ростов на лінії

DNP до RST: Ростов, ви спостерігаєте Малайзійські щодо… щодо відповіді?

RST до DNP: Ні, схоже, його ціль стала розпадатися

DNP до RST: Ну, на наші дзвінки також не відповідає

RST до DNP: І не відповідає на дзвінки, так?

DNP до RST: Так. І ми його зараз не бачимо. Тож ви дали їм прийом, потім підтвердили і…

RST до DNP: І це все, так?

DNP до RST: Так, він зник

RST до DNP: Почекайте, я запитаю

DNP до RST: Ви нічого не спостерігаєте на основному?

RST до DNP: Так, так, так, нічого. Ми нічого не бачимо

DNP до RST: Ок, тоді ми викликатимемо їх звідси тепер

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