У МЗС назвали фарсом майбутні парламентські вибори в окупованому Криму
15:22, 09 вересня 2014Політика
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Росія продовжує поглиблювати беззаконня, запланувавши проведення 14 вересня виборів до нелегітимного і ніким не визнаного органу - "Державної ради Республіки Крим".
Росія продовжує поглиблювати беззаконня- МЗС / uainfo.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс на брифінгу.Читайте такожВ окупованому Криму скасували вибори мерів і створили 25 округів для виборів Держради
"Росія продовжує поглиблювати беззаконня, запланувавши проведення на півострові 14 вересня так званих виборів до «Госсовєта», не легітимного і ніким не визнаного органу. Вже очевидно, що ці вибори будуть ні чим іншим як фарсом, а їхні результати - нікчемними", - сказав він.
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