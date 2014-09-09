У МЗС назвали фарсом майбутні парламентські вибори в окупованому Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс на брифінгу.Читайте такожВ окупованому Криму скасували вибори мерів і створили 25 округів для виборів Держради

"Росія продовжує поглиблювати беззаконня, запланувавши проведення на півострові 14 вересня так званих виборів до «Госсовєта», не легітимного і ніким не визнаного органу. Вже очевидно, що ці вибори будуть ні чим іншим як фарсом, а їхні результати - нікчемними", - сказав він.