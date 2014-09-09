На Донеччині міліція затримала педагога притулку, який був одним з лідерів бойовиків

Міліція затримала одного з лідерів терористів Артемівського району Донецької області – радник Авакова

Про це радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Антон Геращенко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Міліція продовжує боротися з тероризмом на звільнених від терористів територіях», - повідомив він.Читайте такожСБУ затримала інформаторів бойовиків, які готували засідки для нападів на військових

За словами Геращенка, 9 вересня співробітники Департаменту кримінального розшуку МВС України спільно з спецпідрозділом "Сокіл" ГУБОЗ МВС України під час оперативно-розшукових заходів в зоні АТО на території Донецької області затримали одного з лідерів «народного ополчення Артемівського району м. Часів Яр».

«Громадянин К. 1973 р.н., у миру соціальний педагог притулку для розумово відсталих дітей, безпосередньо організовував збройні формування на території міста Часів Яр, роздавав зброю, проводив тренування зі стрільби з автоматичної зброї, викрадав людей», - повідомив він.

Також радник Авакова додав, що зловмисник після звільнення Артемівського району переховувався тривалий час у лісовому масиві біля міста Часів Яр.

«На даний час доставлено до суду для рішення щодо обрання запобіжного заходу за ст. 260 ч. 5 КК України (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань). У громадянина К. під час проведення слідчих дій було вилучено 7 автоматів АК 5.45, велику кількість боєприпасів», - підкреслив Геращенко.