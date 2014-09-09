Кримська активістка Богуцька виїхала з окупованого півострова - журналіст

Про це у соцмережі повідомив журналіст Мустафа Найєм.

Читайте такожКримська активістка Богуцька розповіла про вчорашній обшук у її будинку, обвинувачення і допитНагадаємо, в будинку у кримської активістки Богуцької провели обшук. Причиною обшуку могла стати її участь у травневій зустрічі національного лідера кримських татар Мустафи Джемільова в Армянську.