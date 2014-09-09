Кримська активістка Богуцька виїхала з окупованого півострова - журналіст
17:23, 09 вересня 2014Політика
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Кримська активістка Єлизавета Богуцька виїхала з окупованого півострова.
Єлизавета Богуцька виїхала з окупованого півострова./ Фото: Liza Bogutskaya
Про це у соцмережі повідомив журналіст Мустафа Найєм.
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