Тимчук, козак Гаврилюк та Чорновол йдуть на вибори разом з партією "Народний фронт"

Тетяна Чорновол повідомила, що йтиме 5 номером у списку. Дмитро Тимчук з «Інформаційного спротиву» свого номера поки що не знає. Козак Гаврилюк імовірно піде мажоритарним кандидатом, якщо сьогодні на з'їзді йому сподобається і «не побачить серед делегатів бандитів», повідомляє Громадське.ТБЧитайте такожЯценюк очолив політраду "Народного фронту", Турчинов став головою центрального штабу

Серед тих, хто поийшли на з'їзд також – комбат «Дніпра» Юрій Береза, комбат «Азова» Андрій Білецький, Зорян Шкіряк, міністр Юрій Павленко, Микола Княжицький, Андрій Парубій, В'ячеслав Кириленко, Людмила Денисова, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, глава МВС Арсен Аваков, Сергій Пашинський, Ксенія Ляпіна.