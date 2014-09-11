Радник президента показав, яку сучасну зброю можуть робити в Україні

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник президента, волонтер Юрій Бірюков, більше відомий під псевдонімом "Фенікс".

Бірюков розповів, що побував на державному підприємстві НВО "ФОРТ", яке виготовляє зброю.

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"В МО [Міністерстві оборони] сидять зрадники, які роками не купували нормальну стрілецьку зброю. Висновок не новий і не несподіваний. Банальний", - пише Бірюков.

Радник президента каже, що підприємство готове на більше і він звернеться до Порошенка з проханням про допомогу.

Також Бірюков повідомив, що деякі роти і взводи підопічної йому 79-ї бригади зовсім скоро отримають нову зброю з НВО "ФОРТ".