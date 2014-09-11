Турчинов назвав дату, коли Порошенко внесе на ратифікацію Угоду про асоціацію

Про це сказав голова Верховної Ради Олександр Турчинов в інтерв’ю журналу «Фокус», повідомляє прес-служба ВР.

За його словами, затримки з ратифікацією у Верховній Раді не буде. «Під ратифікацію голоси є. Наскільки я знаю, 16 вересня президент має внести Угоду про асоціацію з ЄС на ратифікацію до Верховної Ради, і парламент це питання відразу ж проголосує», - сказав Турчинов.

Читайте такожРосія вимагає, щоб угода з Євросоюзом не заважала Україні вступити до МС«Як пояснив президент Порошенко, він домовився з Європейським парламентом про синхронну ратифікацію. У жодному разі, тягнути далі з ратифікацією ми не маємо права», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Україна і Євросоюз підписали економічну частину Угоди про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі. Політична частина угоди була підписана 21 березня.

30 серпня Порошенко і президент Європарламенту Мартін Шульц на зустрічі у Брюсселі домовились про те, що ратифікація угоди відбуватиметься у Верховній Раді та Європарламенті синхронно.

У Європарламенті заявили, що Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом може бути введена в дію з 1 листопада на тимчасовій основі за умови її ратифікації наступного тижня.