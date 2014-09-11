Російський економіст: Путін відволікає росіян війною в Україні

Зараз головне для президента Росії Володимира Путіна - відволікти населення від економічних проблем, оскільки потрібно провести місцеві вибори, а потім - вибори в Думу.

Про це розповів доктор економічних наук, політолог, керівник Центру досліджень постіндустріального суспільства, чия думка про економічне майбутнє Росії різко суперечить офіційній лінії Кремля, Владислав Іноземцев в інтерв'ю журналу Новое время.

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"Довгий час у нас діяв негласний суспільний договір, згідно з яким населення не лізе в політику, а за це його добробут поступово підвищується. Зараз ця рівновага добігає кінця. Економіка працює погано, а добробут людей зростає не тими темпами, щоб всі були задоволені Путіним", - говорить він.

У РФ погіршується інвестклімат, починається відтік капіталу та зменшення темпів росту ВВП.

"Зараз економіка Росії розвивається за радянським типом і спрямована на збагачення олігархів, наближених до Путіна", - зазначає Іноземцев.

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Економіст заявляє, що саме тому правдивість економічних прогнозів у Росії постійно зменшується: якщо Путін давав обіцянки про збільшення ВВП на 10 років, то зараз всі програми розвитку винесені за межі виживання нинішніх лідерів: 2020 - 2030 роки.

Повне інтерв'ю Владислава Іноземцева читайте 12 вересня у новому номері журналу "Новое время".