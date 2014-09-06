Порошенко і Путін констатували виконання режиму припинення вогню

Про це повідомляє прес-служба глави держави. У повідомленні наголошується, що Петро Порошенко провів телефонну розмову щодо підписання мирного протоколу за результатами консультацій тристоронньої контактної групи 5 вересня в Мінську.

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"Глави двох державПетро Порошенко та Володимир Путін обговорили кроки для надання припиненню вогню сталого характеру", - підкреслили в прес-службі.

"Сторони також відзначили необхідність максимального залучення ОБСЄ до моніторингу ситуації та контролю за режимом припинення вогню, а також шляхи взаємодії по доставці української та міжнародної гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, відбувся обмін думками в контексті консультацій про наслідки вступу в силу Угоди про асоціацію України і ЄС для держав Митного союзу.

Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися про продовження діалогу, зазначили в прес-службі.