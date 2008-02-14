Коаліція на межі розколу? (проект «Rе:Акція» на 5 каналі)

Сьогодні о 19.15 на "5-му каналі" у проекті «Rе:Акція» візьмуть участь народні депутати Юрій КАРМАЗІН (НУ-НС) і Валерій ПИСАРЕНКО (БЮТ), а також експерти Віталій БАЛА (Агентство моделювання ситуацій) та Олексій ГАРАНЬ (Школа політичної аналітики НАУКМА).

Теми сьогоднішньої програми "Коаліція на межі розколу? Фракція БЮТ підтримала Партію регіонів та комуністів, проголосувавши 12 лютого за зміни до закону про держзакупівлі, за що отримала різку критику з боку НУ-НС та глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ. Чи свідчить це про розкол у коаліції? Тендерна палата як джерело корупції. Наскільки можливою є коаліція між БЮТ та Партією регіонів? Хто в ній зацікавлений?".

«Rе:Акція» є спільним проектом інформаційного агентства УНІАН, "5-го каналу", радіо 106 FМ та холдингу «Главред-медіа».