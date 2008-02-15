Парламентські сили готові на компроміс в питанні НАТО?

00:27, 15 лютого 2008
Політика
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Версія Миколи Азарова

Один з лідерів Партії регіонів Микола АЗАРОВ запевняє, що парламентські сили готові піти на компроміс в питанні НАТО.

"На зустрічі з ЯЦЕНЮКОМ ми чітко сказали, що повинні бути дані гарантії того, що ніякі рішення по НАТО не будуть прийматися доти, поки це питання не буде винесено на референдум. Це принципова позиція, і переговори останніх днів говорять, що сторони готові піти на компроміс", - сказав він в ефірі “5 каналу”.

М.АЗАРОВ закликав визначиться з тим, що Україна має на увазі під поняттям стратегічного партнерства з Росією, і відзначив, що вступ України до НАТО спричинить розміщення зброї Альянсу на її території.

"Безумовно, якщо Україна буде членом НАТО, то вона повинна буде нести всі оборонні зобов`язання цього союзу. І якщо в оборонній стратегії НАТО Росія буде записана як ворог, як можливий супротивник, виходить, відповідно, і стратегія Збройних сил України, і стратегія НАТО будуть націлені на оборону від можливого супротивника", - цитує “Українська правда” слова народного депутата.

М.АЗАРОВ назвав реакцією саме на цю перспективу слова президента Росії Володимира ПУТІНА про те, що на Україну можуть бути націлені російські ракети.

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