Партія регіонів вирішила кувати залізо, поки гаряче

Фракція Партії регіонів пропонує у квітні цього року провести всеукраїнський референдум щодо можливого приєднання України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради ВР заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, фракція уже зареєструвала відповідний проект постанови парламенту. Він наголосив, що цим проектом передбачено, що усі дії відносно вступу України до НАТО можуть ухвалюватися тільки після проведення всеукраїнського референдуму, а також рекомендується Президенту України розглянути питання про підписання указу про проведення у квітні такого референдуму.