Комуністи вслід за Януковичем пишуть лист у НАТО

Комуністична партія України, починаючи з вихідних, проводитиме акції протесту по всій Україні проти НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат від КПУ Адам МАРТИНЮК.

Він наголосив, що у парламенті навряд чи вдасться вирішити це питання і висловити позицію фракції КПУ, яка, спираючись на думку більшості у суспільстві, виступає проти вступу України до НАТО.

А.МАРТИНЮК зауважив, що акції в регіонах розпочинаються завтра-післязавтра, а у Києві вони розпочнуться у середині або наприкінці березня. За його словами, мета цих акцій - продемонструвати небажання народу України приєднуватися до ПДЧ і вступати у НАТО.

За словами депутата, вчора Сенат США підтримав Україну і Грузію стосовно приєднання до Плану дій щодо членства у квітні на Бухарестському саміті Альянсу.

Як повідомив А.МАРТИНЮК, комуністи готують колективний лист понад 30 політичних сил до штаб-квартири НАТО з приводу того, що більшість населення України не поділяє прагнення вступу до Альянсу.