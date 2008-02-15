Яценюк пропонує депутатам позмагатися в інтелекті

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК наголошує, що в понеділок політичні сили повинні досягнути політичного компромісу, інакше ситуація призведе до розпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, якщо у понеділок не буде підписано відповідної політичної угоди, не буде знайдено іншого компромісу на підставі цієї політичної угоди, то «в нас йде тридцятиденний термін, визначений статтею 90 української Конституції, і ми з ганьбою поставимо хрест на українському парламентаризмі».

Він наголосив, що тоді залишиться дві конституційні законообрані гілки влади – Президент України і уряд, який законообраний і далі буде працювати. «Якщо це комусь цікаво, то, будь ласка, таким чином українське суспільство позбавиться парламенту, позбавиться ідеї створення парламентсько-президентської республіки», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він вважає, що у політичних сил вже з’являється бажання «все-таки зайти в стіни українського парламенту, тому що дуже великі ризики для всіх учасників політичного процесу вилетіти з політичної орбіти як такої».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що запропонував текст політичної угоди, він підкреслив, що це документ, «який дає можливість політичним силам відступити один крок назад задля того, щоб зробити два кроки вперед – зайти в стіни парламенту і розпочати роботу».

Він підкреслив, що «розпочати в тому числі опозиційну боротьбу, але не фізичну, а інтелектуальну на трибуні українського парламенту».