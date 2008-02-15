КПУ відмовляється визнавати, що на вулиці лежить сніг

Фракція Комуністичної партії не підпише угоди, запропонованої головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ з метою розблокування роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат України Адам МАРТИНЮК.

Він додав, що підписати цю політичну угоду – це, по суті, визнати, «що сьогодні 15 лютого на дворі і що лежить сніг».

За його словами, ця політична угода не вирішує жодних питань, зокрема, визнання того, що підпис А.ЯЦЕНЮКА під листом трьох з приводу НАТО не відповідає консолідованій думці всієї Верховної Ради і так зрозумілий, оскільки всі інші народні депутати не висловлювалися з цього приводу.

Він вважає також недоречним визнання раніше прийнятої постанови, оскільки кожен законослухняний громадянин України має розуміти, що постанови треба не визнавати, а виконувати.

За його словами, цією угодою не вирішуються жодні питання, які ставить опозиція.