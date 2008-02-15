Турчинов: Тимошенко знову лежить з дуже високою температурою

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО через хворобу не зможе взяти участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«На жаль, я дійсно констатую, що Юлія Володимирівна з температурою працювала останні три дні, але здоров`я вже не витримало, і вона дійсно з дуже високою температурою сьогодні перебуває на лікарняному», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем`єр також повідомив, що на засіданні РНБО планується розглянути питання приватизації, реформування органів юстиції і Служби безпеки України.

«На засіданні РНБО не планується розгляд газових питань», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.