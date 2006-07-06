Мороз: сторони домовились, блокада буде знята сьогодні

Роботу Верховної Ради України сьогодні буде розблоковано, сторонам вдалось домовитись.

Про це сказав кореспонденту УНІАН лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, один із лідерів Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ повідомив, що вчора робоча група, яка засідала на рівні юристів і експертів від усіх фракцій і груп парламенту, напрацювала узгоджений варіант розподілу комітетів ВР. За словами Є.КУШНАРЬОВА, пропонується створити у парламенті цього скликання 30 комітетів, з них 16 віддати більшості, 14 – опозиції.