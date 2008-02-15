Рудьковському неодноразово казали: «Рудя, доиграешься»?

А той свідомо ігнорував слідство

Нардеп від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Кирило Куликов в ефірі Нардеп від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Кирило Куликов в ефірі телевізійного шоу “Дуель” на ТРК Україна заявив, що вважає справу екс-міністра транспорту та зв’язку Миколи Рудьковського “ординарною кримінальною справою”. На підтвердження своєї позиції нардеп навів слова адвоката Тетяни Мунтян, яка також була адвокатом екс-міністра внутрішніх справ Василя Цушка: “безумовно, якби на місці пана Рудьковського був пересічний громадянин, обійшлося б без такого резонансу. Як юрист, можу сказати, що і затримання, і подальше утримання під вартою відповідає букві закону. Микола Рудьковський міг і нині цілком вільно перебувати на волі на підписці про невиїзд”. «Цілком зрозуміло, що екс-міністр цілком свідомо ігнорував слідство і ознайомлення зі справою, - додав Куликов. - Точно знаю, йому неодноразово казали: «Рудя, доиграешься».

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