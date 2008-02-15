Шуфрич розповів, чому не взяв би орден у Ющенка

“Я ж міг зараз розповісти про 18 кримінальних справ, порушених проти мене, але це вже стара історія, вона вже нікого не цікавить”, - заявив нардеп-регіонал Нестор Шуфрич в ефірі телевізійного шоу “Дуель» на ТРК Україна, але продовжив нікому не цікаву історію. «Закінчилося приблизно так саме, як справа Бориса Колеснікова», - констатував нардеп. - Так от я хочу вам сказати, правда, ордена не дали, але я б орден і не взяв.

Знаєте, чому би я не взяв орден у Ющенка? Тому що я 23 січня, коли він був на своїй інавгурації, вийшов на Майдан, і сказав – це буде біда. До речі, першим сказав не я. А тоді, коли він, якщо я не помиляюся, 23 листопада “виперся” на трибуну Верховної Ради, і лівою рукою присягнувся на Біблії у вірності українському народу, тоді старожили і священики сказали – до України йде біда. І, на жаль, були праві. Тому я маю право сказати, що Ющенко – це біда України. І ми ще в цьому сьогодні не раз переконаємося”.