Семенюк наскаржиться Генпрокуратурі на свавілля Тимошенко

Голова Фонду держмайна Валентина СЕМЕНЮК має намір звернутися до Генеральної прокуратури з приводу рішення Кабінету міністрів про усунення її з посади голови ФДМУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СЕМЕНЮК сьогодні заявила журналістам.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабінет міністрів тимчасово усунув В.СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ й призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА. Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

У свою чергу, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 7 лютого зупинив дію цих розпоряджень уряду.