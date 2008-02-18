Чи визнають країни ЄС незалежність Косово

Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ вважає, що більшість країн ЄС визнають незалежність Косового.

Про це він заявив журналістам пізно ввечері 17 лютого в Брюсселі.

“Я сподіваюсь, що буде платформа, яка дасть можливість визнати незалежність фактично всім членам а якщо ні, то майже всім. Звичайно, є національні правила, як ухвалювати рішення. Але я думаю, що буде загальноєвропейське рішення щодо допомоги в найближчі роки в питаннях економіки, захисту прав меншин, в питанні європейської перспективи”, - сказав шведській міністр.

Він зазначив, що в ЄС, звичайно, стурбовані тим, що певні сили в Молдові, Грузії та Азербайджані можуть спробувати використати ситуацію в Косовому на свою користь, однак при цьому наголосив, що вирішення проблеми Косового – є унікальним і не повинно мати прецедентів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент Косового схвалив Декларацію про незалежність краю. Президент Сербії Борис ТАДІЧ вже заявив про намір зробити все можливе для того, щоб відмінити протиправне, на його думку, проголошення незалежності краю.

Косово намагається одержати незалежність, починаючи з 1999 року, коли край став перебувати під прямою юрисдикцією ООН.

На початку 2007 року спеціальний посланник ООН по Косово Мартті АХТІСААРІ представив план врегулювання ситуації в краї. Цей план передбачає надання незалежності Косову з поступовою інтеграцією і Косова, і Сербії в ЄС. Проти цього плану виступає Сербія, а також Росія, яка вважає, що реалізація плану щодо Косова сприятиме посиленню сепаратистських настроїв і прагнень в інших регіонах із «замороженими» конфліктами, зокрема, таких як Абхазія, Північна Осетія, Придністров`я. Не має єдності щодо визнання незалежності Косового і всередині ЄС – проти визнання, зокрема, виступає Кіпр.