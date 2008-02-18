Огризко хоче від Євросоюзу значно більше, ніж дають зараз

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО наголошує, що Україна хоче отримати від ЄС більше, ніж Європейську політику сусідства (ЄПС).

Про це він заявив 17 листопада пізно ввечері журналістам у Брюсселі.

“Чесно кажучи, ми б хотіли мати більше ніж Європейська політика сусідства, і навіть більше ніж Європейська політика сусідства “плюс”, оскільки ми, звичайно, можемо порівнювати Україну з іншими країнами (учасницями ЄПС – УНІАН), але Україна – європейська країна, Україна має європейську перспективу і Україна хоче бути ближчою до Європи”, - сказав українській міністр.

Він зазначив, що зараз, в процесі переговорів з ЄС про нову посилену угоду одне з питань, яке розглядається сторонами – це визначення спеціального шляху для України до ЄС.

В.ОГРИЗКО також висловив сподівання що політичну частину нової угоди між Україною та ЄС вдасться погодити ще до кінця словенського президентства в Євросоюзі (в червні 2008 року – УНІАН).

“Головна проблема залишається як прискорити переговори по другій частині, я маю на увазі, економічній”, - сказав він, зазначивши, що переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС офіційно розпочнуться лише сьогодні – під час візиту комісара ЄС з питань торгівлі Пітера МЕНДЕЛЬСОНА до Києва.

Як повідомляв УНІАН, Україна вже неодноразово заявляла про бажання вийти з ЄПС і отримати перспективу членства в ЄС.

Переговори про нову посилену угоду між Україною та ЄС розпочалися 5 березня 2007 року. Нова угода має замінити чинну нині Угоду про партнерство та співробітництво, термін діє якої добігає кінця. Головним положенням нової угоди має стати створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС після остаточного приєднання України до Світової організації торгівлі (СОТ) – ратифікації рішення про вступ до СОТ українським парламентом. Україна також сподівається добитися в новій угоді політичної асоціації з ЄС.