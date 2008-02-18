Ющенко поставив віху на шляху до вільної торгівлі з ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається до вересня завершити підготовку політичної частини тексту нової посиленої угоди між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час офіційного оголошення у Києві про початок переговорів з ЄС про створення зони вільної торгівлі.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що 2008 рік має стати роком, присвяченим посиленим переговорам з ЄС. «Наша мета - до вересня підготувати політичний текст угоди», - сказав Президент.

Він пообіцяв, що Україна посилить свою присутність у Брюсселі, створивши спеціальну переговорну групу.

Також глава держави прогнозує, що 2008 рік буде найактивнішим у переговорах щодо створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.