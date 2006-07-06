В Криму стартує фестиваль КаZантіп-2006

З 15 липня по 26 серпня в селі Поповка під Євпаторією пройде традиційний літній фестиваль КаZантіп (Республіка Z).

Про це УНІАН повідомили організатори проекту.

За інформацією організаторів, 45 днів приймати гостей і учасників КаZантіпу будуть 10 танмайданчиків. Урочисте відкриття молодіжної республіки відбудеться 22 липня на головній сцені КаZантіпу, де для присутніх гратиме відомий європейський музикант і продюсер Timo MAAS.

Планується, що офіційними учасниками КаZантіпу-2006 стануть такі музиканти, як MIA (Одеса), Jenya Muse (Санкт-Петербург), Dos Buratinos (Перм), Nina Kraviz (Москва), Frio (Німеччина), Johan Faber (Німеччина), Гарі ШУМОВ (Львів) й інші.

Крім того, з 26 по 31 липня в рамках Республіки Z відбудуться дні казантіпської високої моди Kazantip fashion week. "Висока мода в особі молодих і іменитих дизайнерів із різних держав і їх високих моделей показуватиме свої реалізовані витончені фантазії і фрік-колекції", - запевнили організатори КаZантіпу. Серед учасників Kazantip fashion week: Іван АЙПЛАТОВ (Білорусь), який робить колекцію для телевізійного проекту Comedy Club, Антон САЛТАНОВ (дерев`яний одяг), Маша ГАВРИЛОВА (одяг, що світиться), Юля СИНДРЕВИЧ (венеціанські мотиви), Мінімакс (одяг для інопланетян) тощо.

Планується, що на КаZантіпі-2006 багаторазова віза (пропуск) коштуватиме 60 доларів (діє на весь час проведення фестивалю), одноразова віза від 10 до 15 доларів США (ввійти на територію фестивалю можна тільки 1 раз, час перебування не обмежений). Як і в минулі роки, безплатну участь у фестивалі гарантує наявність зробленої за всіма казантіпськими правилами жовтої валізи.