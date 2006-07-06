”УкрГаз-Енерго” поїхало звітувати в Москву

Сьогодні в Москві проходить засідання наглядової ради ЗАТ "УкрГаз-Енерго". Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив представник компанії.

За його словами, члени наглядової ради заслухали і взяли до уваги звіт голови правління ЗАТ "УкрГаз-Енерго" Ігоря ВОРОНІНА про результати господарської діяльності ЗАТ "УкрГаз-Енерго" в першому півріччі 2006 року.

Як зазначив у своєму виступі І.ВОРОНІН, у період до 30 червня 2006 року компанія імпортувала в Україну 11 млрд. 486,0 млн. куб. м природного газу, з них 5 млрд. 86,5 млн. куб. м поставлено споживачам України, близько 4 млрд. 271 млн. куб. м – передані НАК "Нафтогаз України" та її дочірнім підприємствам.

При цьому він зазначив, що фактично свою господарську діяльність компанія розпочала з 17 березня поточного року – після отримання ліцензії НКРЕ на здійснення діяльності щодо поставок газу за нерегульованим тарифом споживачам України.

Також І.ВОРОНІН у своєму виступі зазначив, що на виконання умов контракту від 2 березня 2006 року між ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і "РосУкрЕнерго АГ" у період з 30 березня по 30 червня 2006 року компанією було сплачено імпортований природний газ в обсязі 7,5 млрд. куб. м на загальну суму 711 млн. дол. Вказана сума перерахована компанії "РосУкрЕнерго АГ" у строгій відповідності до умов контракту.

У засіданні наглядової ради "УкрГаз-Енерго" беруть участь Олександр РЯЗАНОВ (головує), Олександр МЕДВЕДЄВ, Олександр БОЛКІСЄВ, Андрій ГАЛУЩАК, Микола ГОНЧАРУК і Дмитро ЄГЕР.

Нагадаємо, що до складу наглядової ради "УкрГаз-Енерго" входять 8 чоловік – по чотири з кожної зі сторін-акціонерів компанії – НАК "Нафтогаз України" і «РосУкрЕнерго».

Довідка УНІАН. 2 лютого НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «Укргаз-Енерго» для поставок газу в Україну. Створення цього СП передбачала домовленість від 4 січня 2006 року між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» щодо постачання російського газу в Україну.

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про поставки середньоазіатського і російського природного газу в Україну за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.

«УкрГаз-Енерго» поставляє природний газ промисловим споживачам України з 2-го кварталу 2006 року за єдиною ціною 655 грн./1000 куб. м (включаючи всі діючі податки і збори). ДК «Газ України» та інші газотрейдери реалізують споживачам імпортований газ за ціною 670 грн./1000 куб. м.