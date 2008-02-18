Герман вважає, що дратівливість Яценюка - його проблеми

Партія регіонів готова брати участь у дострокових виборах, але вважає, що проводити їх недоцільно, заявила журналістам член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

Як передає кореспондент УНІАН, вона зауважила, що Партія регіонів проти нестабільності, а будь-які позачергові вибори - це нова нестабільність. «Тому, коли коаліція спровокує дострокові вибори, а вона їх провокує своєю безкомпромісністю, своєю бездіяльністю і своєю неготовністю дотримуватися демократичних засад, то ми готові брати участь у будь-яких виборах і ми готові брати високі відсотки, але ми проти виборів, бо це нові видатки, нова нестабільність», - наголосила Г.ГЕРМАН.

Вона повідомила, що сьогодні лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН запропонував винести на розгляд парламенту усі постанови щодо НАТО і проголосувати їх шляхом вставання народних депутатів зі своїх місць у сесійній залі, але це не знайшло підтримки. За її словами, коаліція знає, що у неї немає необхідних 227-ми голосів. «Коаліція робить усе, щоб голосування не відбулося», - зазначила А.ГЕРМАН.

Вона відкинула будь-які звинувачення голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА на адресу Партії регіонів. «Те, що Арсеній Петрович постійно роздратований і постійно когось звинувачує і в чомусь підозрює, це проблеми його, а не наші», - сказала Г.ГЕРМАН.

При цьому вона додала, що голові ВР «треба просто зробити крок, і він побачить, який буде ефективний і ефектний результат» при голосуванні за постанову по НАТО, яку пропонує фракція Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, А.ЯЦЕНЮК сьогодні на засіданні Погоджувальної ради ВР заявив, що фракція Партія регіонів не хоче домовлятися, і пішов із засідання.