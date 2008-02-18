Кириленко каже, що парламенту сьогодні не до Косова

Сьогодні щодо Косова не можна робити необачливих і поспішних заяв.

Про це в інтерв’ю агентству УНІАН повідомив лідер фракції БЮТ у Верховній Раді Іван КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що спершу ситуацію довкола Косова «мають прокоментувати ті фахівці, які несуть відповідальність в цих питаннях – зокрема Міністерство закордонних справ, ті хто відповідають за зовнішню політику».

На думку І.КИРИЛЕНКА, потрібно дочекатися реакції світового співтовариства.

Також депутат не виключив, що ситуація, подібна до косовської, може статися і в Україні.

«Здавалося б, скільки того Косово, і де воно знаходиться, але прецедент може бути», – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи можлива якась реакція Верховної Ради України на проголошення незалежності Косова, І.КИРИЛЕНКО зазначив, що «у парламенті зовсім інша температура», і йому сьогодні не до Косова.

За словами депутата, в Україні є багато внутрішніх питань, які потрібно вирішити, але перед цим необхідно розблокувати роботу самого парламенту.