Відповідальність за цілісність коаліції лягає на Мороза

Соціалісти, які відмовляються голосувати за кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду спікера Верховної Ради, несуть відповідальність за цілісність коаліції. Як повідомляє прес-служба «Нашої України», про це заявив народний депутат Борис БЕСПАЛИЙ.

«Соціалісти в цьому голосуванні несуть відповідальність за цілісність щойно створеної коаліції. Зараз дії їх лідера ставлять цілісність коаліції під загрозу», - сказав народний депутат.

«Наша Україна» завжди виступала за те, щоб усе відбувалося у точній відповідності до регламенту, каже Б.БЕСПАЛИЙ.

«В цілому не має значення, відбудеться голосування сьогодні чи завтра», - наголосив він.

«Це голосування може стати перевіркою дієздатності коаліції. Наскільки партнери по коаліції є відповідальними по відношенню один до одного, наскільки вони дотримуються підписаної угоди», - сказав він.

«Наша Україна» завжди була надійним партнером, який дотримувався своїх зобов’язань перед партнерами. Завжди їх виконувала і в частині голосувань. Того ж ми чекаємо і від наших партнерів соціалістів», - наголосив БЕСПАЛИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Лідер фракції Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявив сьогодні, що частина депутатів його фракції не будуть голосувати за кандидатуру представника “Наша Україна” Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради.

МОРОЗ сказав, що це питання розглядалося на засіданні фракції СПУ і, «на жаль, частина депутатів висловилася стосовно того, що за кандидатуру ПОРОШЕНКА голосувати не будуть, оскільки цілком очевидною є перспектива закладення того конфлікту, який привів до розвалу влади минулого разу, і це та ж сама провокація відносно, якої добре поінформований Президент у розмовах, у зустрічах, і не тільки нашою стороною».