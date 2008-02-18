Ющенко каже, що ”Кобра” переламала хребти своїм людям

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про фальсифікацію спецпідрозділом Департаменту ДАІ МВС «Кобра» даних щодо інциденту з головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на колегії МВС України.

Говорячи вчергове про суботні події, В.ЮЩЕНКО зауважив, що це є яскравим прикладом того, як будь-яка людина, незалежно від посади, не може поводитися.

В.ЮЩЕНКО вважає, що зараз уже не можна добитись правди про те, що відбулось. «Правди немає. Оця “Кобра” переламала хребти своїм людям, заставила меншого по званню зробити фальсифікацію даних, і всі документи по цьому питанню вилучені по певних розпорядженнях із вашої папки (сказав Президент, звертаючись до міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА – УНІАН). Це говорить про те, що висновків немає. Начальник ховається за підлеглого, підлеглий прийшов, очі закрив і не бачить цієї події, бо не хоче бачити, бо добре знає, які правила працюють у цій “Кобрі”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент зауважив, що елітний спецпідрозділ “Кобра” створювався не для того, «аби туди прийшли на роботу жуліки».

В.ЮЩЕНКО повідомив, що сьогодні мав можливість ознайомитись з особистою справою полковника КОЖИ і з’ясував, що той пов’язаний з багатьма незаконними діями. Президент висловив нерозуміння, чому така людина досі працювала у такому підрозділі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, Президент зобов’язав начальника Державного департаменту ДАІ МВС України Сергія КОЛОМІЙЦЯ, начальника спецпідрозділу ДАІ «Кобра» і його заступника власноруч написати заяви про звільнення з посад.

Про це він заявив на колегії МВС України після того, як голова Верховної Ради А.ЯЦЕНЮК розповів про один із випадків на дорозі, свідком якого він став особисто.

А.ЯЦЕНЮК поінформував присутніх, у тому числі Президента, що минулої суботи він, перебуваючи за кермом автомобіля і не порушуючи Правил дорожнього руху, у супроводі автомобіля управління Державної служби охорони рухався у своїх справах. У якусь мить на автодорозі з’явився джип, який не реагував на сигнали автомобіля супроводження і порушував Правила дорожнього руху. Цей джип, який перешкоджав руху автомобіля А.ЯЦЕНЮКА, прийняв праворуч, після чого було опущено одне з його вікон і особа, яка перебувала у тому автомобілі, показала, за словами А.ЯЦЕНЮКА, «вельми відомий жест», який використовується «в американських кінострічках». Як з’ясувалося пізніше, за кермом джипу перебував заступник начальника спецпідрозділу ДАІ МВС України на прізвище КОЖА, розповів А.ЯЦЕНЮК.

Як зауважив спікер парламенту, це йому вдалося з’ясувати пізніше особисто, оскільки після зупинки водій не пред’явив документів. Також, за інформацією А.ЯЦЕНЮКА, було з’ясовано, що цій особі належать автомобілі «Тойота Лендкрузер», «Міцубісі», «Порш», а безпосередньо джип, з яким «перетнулася» дорога А.ЯЦЕНЮКА, після вищезгаданого інциденту був виявлений на автостоянці, яка належить спецпідрозділу ДАІ «Кобра».

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО, звертаючись до керівників ДАІ зауважив: «Вам ніхто не давав права на таку поведінку…, поведінку, яку демонструє сьогодні управління ДАІ. Вона неприпустима».