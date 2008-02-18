Горбулін сумнівається, що Росія виведе Чорноморський флот у 2017 році

Экс-секретар Ради нацбезпеки і оборони України Володимир Горбулін сумнівається, що Росія виведе Чорноморський флот в 2017 році. Таку думку політик висловив в інтерв`ю виданню «Контракти».

За словами Горбуліна «головне - не заганяти відношення з росіянами в глухий кут, потрібно розуміти, що передислокація Чорноморського флоту до Новоросійська - складний процес, суто фізично на нього піде щонайменше два-три роки. Достатньо сказати, що зараз підтримкою інфраструктури ЧФ займаються близько 30 тис. українців, переважно мешканців Севастополя. Якби флот завтра узяв і вийшов з Криму, то ці люди залишилися б без роботи. І таких проблем - десятки. Хоча, безперечно, військово-політична присутність ЧФ в Україні пов`язана з певними ризиками. Вже мали місце участь роти морпіхів ЧФ РФ у чеченській військовій кампанії, «випадкова» висадка десанту в курортній зоні, заміна літаків Су-17 на Су-24М (здатних нести ядерну зброю), неузгоджена з Україною».

«Загалом, розглядаючи становище нашої країни у світі, важко відмовитися від думки, що головний оборонний потенціал України - відсутність зовнішніх ворогів. А тому давно час переглянути ставлення і до армії, і до військово-промислового комплексу. У нас на озброєнні досі стоять системи, які суто технічно не дозволять перейти до контрактної армії», - відзначив Горбулін.