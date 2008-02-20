У БЮТ просять Ющенка зрозуміти, що вдруге він президентом не стане

У БЮТ чекали вістей про черговий вихід з "Нашої України".

Нагадаємо, що вчора про вихід з партії заявили одразу 6 політиків – заступник голови секретаріату президента Роман Безсмертний (член політради) і п`ять народних депутатів – Михайло Полянчич (голово центральної контрольно-ревізійної комісії), Ігор Кріль (заступник голови партії), Віктор Тополов (член президії), Оксана Білозір (член політради) і Василь Петьовка (член політради). Більше того, у фракції БЮТ до цього виявилися готовими, пише Комерсант-Україна.

"У «Нашій Україні» пішли ігри, і, звичайно, там назріває розкол. Партія перестає бути пропрезидентською силою і опорою. І то, про що писала преса, то, про що казали політологи – про спробу створення нової партії під президента, - починає реалізовуватися. Ми були готові до цього", - сказав виданню народеп-бютівець Віталій Курило. При цьому в БЮТ упевнені, що головною причиною розколу є позиція Віктора Ющенка, зауважує Комерсант.

"Ключ від цієї скриньки пандори, яку треба закрити, щоб звідти не вискакували всякі гади, знаходиться в руках однієї людини! – обурено заявив народний депутат від БЮТ Лев Бірюк. – Ця людина має зрозуміти, що ні за яких обставин і ні при яких катаклізмах він вдруге президентом не стане. Як тільки він це зрозуміє, все встане на свої місця".

Що стосується подальшого існування коаліції, то, на думку представників БЮТ, вихід депутатів спричинить тільки "деякі складнощі" під час голосування. "Я не боюся цього. Якщо навіть вийде 20 людей, коаліція не може бути зруйнована, вона просто не зможе голосувати, оскільки рішення про припинення існування коаліції може ухвалюватися тільки коаліційною більшістю. От і все!" – заявив пан Бірюк.