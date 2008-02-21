На 5-му каналі у проекті «Rе:Акція» візьмуть участь нардепи Гудима і Коновалюк

Сьогодні о 19.15 на “5-му каналі” у проекті «Rе:Акція» візьмуть участь народні депутати Олександр ГУДИМА (БЮТ) і Валерій КОНОВАЛЮК (Партія регіонів), експерти Сергій ТОЛСТОВ (Інститут політичного аналізу та міжнародних досліджень) і Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ, політолог, а також четвірка провідних вітчизняних журналістів.

Тема програми: “Що привезе Юлія ТИМОШЕНКО з Москви? Які результати принесе візит прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до Москви? Наслідки газових перемовин – наскільки вони відповідатимуть інтересам України?”.

«Rе:Акція» є спільним проектом інформаційного агентства УНІАН, “5-го каналу” радіо 106 FМ та холдингу «Главред-медіа».