Тимошенко розкаже Ющенку, як без істерик і суєти перемогти інфляцію

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує затвердити антиінфляційні заходи на 2008 рік, узгоджені з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабміну повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що перелік заходів відпрацьовано відповідними міністерствами спільно з Нацбанком України.

“І, наскільки я знаю, певним чином, як у нас передбачено регламентом, (перелік заходів) узгоджено з Президентом”, - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що перелік цих заходів дасть можливість “спокійно, без істерик і суєти, без зайвого піару стримувати інфляцію”.

“Країна може бути спокійною. Наш уряд справиться з інфляцією, яка залишилася у спадок від колишньої урядової команди”, - наголосила вона.

Також на сьогоднішньому засіданні уряд планує затвердити п`ять головних цілей для міністерств з виконання програми “Український прорив для людей, а не політиків”.

Потім упродовж тижня планується визначити перелік головних цілей для кожного органу виконавчої влади, який перебуває в координації міністерств. Затвердити ці цілі, а також плани заходів щодо їх виконання планується на наступному засіданні уряду.

Вона також повідомила, що серед особливо важливих питань, які розглядатимуться на сьогоднішньому засіданні Кабміну, ухвалення Державної цільової програми з підготовки до проведення Євро-2012, схвалення законопроекту про застосування звичайних цін при здійсненні податкового контролю, що, за її словами, не дасть можливості ухилятися від сплати податків на прибуток, а також розглянути питання про надання доступного житла.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що Кабмін на наступному своєму засіданні має намір затвердити перелік антиінфляційних заходів.

Він також повідомив, що прийнято рішення затверджувати антиінфляційні заходи не постановою уряду, а спільним рішенням Міністерства фінансів, Міністерства економіки і Нацбанку. «Зрозуміло, що без Нацбанку використовувати монетарний інструмент для впливу на інфляцію практично неможливо», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Нагадаємо, Президент України В.ЮЩЕНКО висловив стурбованість високими темпами інфляції в січні (2,9%). За таких темпів, за даними Нацбанку, річне зростання інфляції може становити 19,4%.

Прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що інфляція в січні є результатом 17% інфляційного зростання за підсумками 2007 року.

Довідка УНІАН. Бюджет-2008 розрахований з урахуванням таких макропоказників: номінальний ВВП - 889,4 млрд. грн.; зростання ВВП – 6,8%; інфляція – 9,6%; дефіцит бюджету - 20,1 млрд. грн. (2,26% від ВВП).

13 лютого Кабінет Міністрів збільшив прогнозний показник ВВП на 2008 рік до 921 млрд. грн., зберігши прогноз зростання інфляції в 9,6%.