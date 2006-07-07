На Банкову підтягуються головні дійові особи
13:25, 07 липня 2006Політика
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До Секретаріату прибули Мороз, Єхануров, помічені машини лідерів фракцій
Лідери парламентських фракції прибувають до Секретаріату Президента для участі у круглому столі з главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ. Про це повідомляє 5-й канал.
Зокрема, канал підтверджує, що до Секретаріату прибули новобраний спікер Олександр МОРОЗ та прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ.
Як передає 5-й канал, до Секретаріату продовжують приїздити авто лідерів фракцій. Проте вони зупиняються у внутрішньому дворі і невідомо, хто вже прибув до Банкової.
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