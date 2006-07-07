На Банкову підтягуються головні дійові особи

Лідери парламентських фракції прибувають до Секретаріату Президента для участі у круглому столі з главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ. Про це повідомляє 5-й канал.

Зокрема, канал підтверджує, що до Секретаріату прибули новобраний спікер Олександр МОРОЗ та прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ.

Як передає 5-й канал, до Секретаріату продовжують приїздити авто лідерів фракцій. Проте вони зупиняються у внутрішньому дворі і невідомо, хто вже прибув до Банкової.