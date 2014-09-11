Le Monde: Київ не піде ні на які поступки в питанні про територіальну цілісність України

У статті, яка називається «Київ не піде ні на які поступки в питанні про територіальну цілісність України», опублікованій у французькій газеті Le Monde, йдеться про те, що в середу, 10 вересня президент України Петро Порошенко повідомив про те, що він представить на розгляд парламенту проект закону, що передбачає надання більшої автономії для східних проросійських сепаратистських областей, але регіон залишиться у складі країни.

Ситуація в східній Україні «радикально змінилася» з моменту вступу в силу режиму припинення вогню в п'ятницю, за словами українського президента. «Перед тим як було оголошено про припинення вогню, Україна щодня втрачала десятки життів своїх героїв», - сказав Порошенко на засіданні Кабінету міністрів. Він додав, що «70%» російських військ залишили територію України.

Провокації заколотників

Але «Україна не зробила ніяких поступок в питанні своєї територіальної цілісності», - заявив пан Порошенко, говорячи про підписання в минулу п'ятницю в Мінську, столиці Білорусі, «протоколу» про припинення вогню з проросійськими бойовиками з метою покласти край конфлікту, який триває вже 5 місяців, хоча повстанці вимагають «незалежності» регіону. Глава держави також сказав своїм міністрам, що угоду про припинення вогню на сході України, що була підписана минулого тижня між двома сторонами, важко виконувати через провокації бунтівників.

«Ні про яку федералізацію або відчуження [східних регіонів] у протоколі мова не йде. Законопроект України про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей чітко передбачає статус цих регіонів у складі України».

Але проросійські сепаратисти хочуть, щоб їх територія стала незалежною, а не залишалася у складі України з розширенням повноважень, як цього бажає президент України. «Ми не розглядаємо можливість того, щоб регіон залишався частиною України», - сказав Андрій Пургін, віце-прем'єр-міністр Донецької Народної Республіки, проголошеної бунтівниками.

Моніторинг ОБСЄ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) буде спостерігати за тим, як дотримується режим припинення вогню на сході України, за допомогою безпілотників, повідомив в середу Дідьє Буркхальтер, голова організації, на форумі в Празі. Ці апарати допоможуть оцінити ситуацію на місцях. Р-н Буркхальтер також додав, що ОБСЄ готова сприяти діалогу між Росією і Україною, зокрема організувавши зустріч двох президентів.