Завтра в Києві Порошенко зустрінеться з Баррозу

Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, ввечері цього ж дня Баррозу виступить на вечері в рамках Ялтинської європейської стратегії (YES).

Читайте такожУ новій Єврокомісії питаннями по Україні займеться австрійський єврокомісарУ цьому заході також візьмуть участь Порошенко, президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес і президент Європейського парламенту Мартін Шульц.

Згідно з порядком денним візиту, в суботу вранці Баррозу зустрінеться з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

У Єврокомісії наголошують, що візит Баррозу є „важливим символом підтримки України”.

Читайте такожРомпей і Баррозу розказали про нові санкції проти Росії„Під час двосторонніх переговорів лідери обговорять ситуацію у сфері безпеки і поточне припинення вогню, політичну та економічну ситуацію в Україні та відносини між Україною та ЄС, а саме - підтримку ЄС та наступні кроки за домовленостямм”, - йдеться у повідомленні.

Баррозу в ході візиту в Україну супроводжуватиме єврокомісар Штефан Фюле.