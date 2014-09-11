Кількість російських військових в Україні скорочується - НАТО

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він повідомив депутатам підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту.

„У нас є чіткі докази розгортання російських регулярних військових сил, і таку інформацію ми оприлюднювали. Я говорю про 3 тисячі, можливо, трохи більше. Ця кількість зараз зменшується. Ми також бачили розгортання російських спеціальних сил – спецназу, який є там зараз”, - сказав Аппатурай.

Він наголосив, що НАТО хоче мати добрі відносини з Росією. „Але ми також маємо мати справу із ситуацією, якою вона є. Подобається це нам чи ні. 20 років ми намагалися побудувати з Росією партнерство, але зараз ми у складному становищі. І не ми це почали”, - підкреслив представник Альянсу.

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Аппатурай нагадав про намагання „включити Росію у систему євроатлантичного та європейського співробітництва у сфері безпеки, у глобальне співробітництво, поважаючи роль і важливість Росії”. „Ми створили Раду НАТО - Росія, і це була єдина країна, якій ми надали рівне право голосу поряд із союзниками. Я також можу згадати розширення G-7 до G-8, Світову організацію торгівлі і так далі. Весь світ намагався включити Росію у систему та адаптувати систему з повагою до Росії. Але зараз ми бачимо, що це не працює. І це - реальна проблема, тому що зараз ми маємо думати, як працювати з Росією, щоб вона відчувала до себе повагу, що її інтереси захищені, але фундаментальні закони, зобов’язання і процедури, які захищають міжнародну безпеку, також поважаються. І це дуже важливо”, - аргументував він.

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Представник НАТО наголосив, що мир, безпека, стабільність кордонів у Європі – це принципи, які ми повинні захищати. „Якщо російські інтереси йдуть проти цих законів, тоді ми маємо проблему. Але цю проблему створює Росія, а не ми”, - сказав Аппатурай.