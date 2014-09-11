На Донбасі вибори можуть відбутися лише на 9 з 32 округів - ОПОРА

Про це заявив аналітик Громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, станом на 9-10 вересня вибори у Донецькій (21 одномандатний виборчий округ) та Луганській (11 ОВК) областях можуть бути проведені лише у 9 із 32 округів.

Як сказав Клюжев, лише у 8 округах Донеччини вибори можуть бути проведені у всіх населених пунктах, які входять до складу цих округів, та на всіх виборчих дільницях. «За нашими підрахунками, у цих стабільних округах Донецької області проживають орієнтовно 38% виборців», - повідомив він.

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За словами експерта, у трьох округах Донеччини зберігається невизначена ситуація, тобто навколо населених пунктів відбуваються певні бойові дії або ж частина території округу перебуває під контролем законної влади, а інша - під контролем терористів.

Клюжев додав, що в цих округах проживають орієнтовно 15% виборців регіону.

Як сказав експерт, 10 округів Донеччини повністю контролюються терористичними організаціями, і провести 26 жовтня вибори у цих округах «не видається можливим». «У них проживають не менше 47% виборців Донецької області», - зазначив аналітик ОПОРИ.

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Клюжев повідомив, що в Луганській області «лише в одному окрузі станом на зараз ми можемо прогнозувати проведення спокійних виборів». За його словами, у цьому окрузі проживає не більше 9% виборців. У 5 округах, що охоплюють 44% виборців області, вибори потенційно можуть пройти на частині дільниць або в частині населених пунктів, які входять до складу цих округів. «Майже 47% виборців у Луганській області зареєстровані у 5 округах, які повністю контролюються терористичними організаціями», - сказав Клюжев.

Координатор виборчих і парламентських програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська наголосила, що позачергові парламентські вибори, «скоріш за все, будуть набагато складнішими, ніж останні президентські вибори травня 2014 року, зважаючи на те, що конфліктність протистоянь на сході перейшла у відкриту військову агресію. І це також вплине на можливість волевиявлення громадян, які проживають на конфліктних територіях або тих територіях, які є під впливом терористичних організацій, а подекуди і регулярної армії Російської Федерації».