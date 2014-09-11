Уряд Словаччини надав учасникам АТО понад 2,5 тонни гуманітарної допомоги

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, сьогодні в аеропорт «Бориспіль» прибув літак з цією гуманітарною допомогою. У передачі вантажу від Словаччини взяли участь аташе з питань оборони Іван Белла, аташе з питань поліції Йозеф Янковіч, а також начальник управління охорони здоров`я департаменту матеріально-технічного забезпечення Держприкордонслужби акраїни Валентин Волоха, представники Міністерства оборони України.

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Серед допомоги – спальні мішки, взуття, дезінфікуючі засоби, медичні шини тощо.