Уряд Словаччини надав учасникам АТО понад 2,5 тонни гуманітарної допомоги
16:36, 11 вересня 2014Політика
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Уряд Республіки Словаччина надав підрозділам Державної прикордонної служби України та Міністерству оборони, що знаходяться в зоні АТО, понад 2,5 тонни гуманітарної допомоги.
Словаччина передала допомогу учасникам АТО
Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, сьогодні в аеропорт «Бориспіль» прибув літак з цією гуманітарною допомогою. У передачі вантажу від Словаччини взяли участь аташе з питань оборони Іван Белла, аташе з питань поліції Йозеф Янковіч, а також начальник управління охорони здоров`я департаменту матеріально-технічного забезпечення Держприкордонслужби акраїни Валентин Волоха, представники Міністерства оборони України.
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Серед допомоги – спальні мішки, взуття, дезінфікуючі засоби, медичні шини тощо.
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