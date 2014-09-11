Новий парламент повинен негайно внести зміни до Конституції - експерт

Про це сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1» сказав експерт з міжнародної політики, виконавчий директор Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук.Читайте такожПорошенко представив у ВР законопроект про внесення змін до Конституції

"Перегляд та внесення змін до Конституції - це завдання №1 для нового парламенту чи Конституційної асамблеї", - сказав Філіпчук, зауваживши, що без цього "ми маємо шанс отримання нових криз".