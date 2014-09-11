"Укрнафта" просить ГПУ притягти до відповідальності керівництво Міненерговугілля

Про це сказано в заяві компанії, підписаній заступником голови правління Володимиром Пустоваровим.

Читайте такожУкрнафта просить Міненерговугілля проводити аукціони з продажу скрапленого газу за законом

"Керівництво Міненерговугілля вчинило дії, які мають всі ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 364, 366 Кримінального кодексу України - зловживання службовим становищем і службове підроблення", - сказано в заяві компанії.

У заяві говориться, що в поданому 11 вересня зверненні до Генеральної прокуратури "Укрнафта" повідомила про наполегливу спробу Міненерговугілля провести біржові аукціони з продажу енергоресурсів на Українській універсальній біржі попри заборону Окружного адміністративного суду Києва.

У повідомленні компанії також сказано, що подібні протиправні дії керівництва Міненерговугілля будуть мати негативні наслідки для господарської діяльності компанії, у зв'язку з чим компанія залишає за собою право захищати свої законні інтереси в рамках правого поля України.

Як раніше повідомляв УНІАН,ранее компанія "Укрнафта"звинуватила міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана в лобізмі інтересів окремих бізнес-структур, зокрема, "Української універсальної біржі".

Міненерговугілля 20 червня 2014 року видало наказ, згідно з яким аукціони з продажу енергоресурсів вітчизняного видобутку повинні проходити на майданчику "Української універсальної біржі", яка, на думку міністерства, стала переможцем відповідного конкурсу.

До цього протягом багатьох років торги по продажу нафти і газоконденсату проходили на майданчику "Української міжбанківської валютної біржі".

У зв'язку з цим УМВБ подала позов до суду про визнання протиправним наказу Міненерговугілля та його скасування. Окружний адміністративний суд Києва своєю ухвалою від 22 липня призупинив дію відповідного наказу.

У зв'язку з цим "Укрнафта" запропонувала Міненерговугілля і аукціонному комітету до закінчення судової суперечки проводити аукціони на інших біржах, але цю пропозиція не була підтримана міністерством.

На думку "Укрнафти", нові підходи посадових осіб Міненерговугілля з організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти, газового конденсату і скрапленого газу не відповідають чинному законодавству і не сприяють добросовісній конкуренції, відкритості, прозорості та недискримінації учасників.