Сили оборони уразили ремонтну базу, пункти управління БПЛА та інші військові об'єкти РФ

Сили оборони України завдали ударів по воєнних об’єктах росіян у Донецькій і Запорізькій областях. Також уражено російські спроможності в Курській і Брянській областях. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Telegram, ураження здійсненні у межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора.

"В ніч на 1 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та території РФ", - сказано у повідомленні.

Зокрема, в районі населеного пункту Розівка окупованої частини Запорізької області уражено ремонтну базу підрозділу зі складу інженерно-саперного полку окупантів.

Крім того, у Донецькій області, в районі міста Мирноград, здійснено ураження пункту управління БПЛА ворога, командно-спостережного пункту роти, а також зосередження живої сили противника.

Разом з тим, вчора підрозділи Сил оборони України завдали ураження по пункту управління БПЛА противника в районі населеного пункту Нєкісліца Курської області РФ.

Ще зафіксовано влучання по зосередженню живої сили противника в районі Троєбортного Брянської області РФ.

Як уточнюють в Генштабі, втрати окупантів та масштаби збитків уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня українські захисники уразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" в окупованому Криму. Цей комплекс має високу прохідність, підвищену вогневу міць, малий час реакції від моменту виявлення мети до пуску ракети тощо.

26 січня стало відомо, що Сили оборони України уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянск Эко", який розташований в Слов’янську-на-Кубані, Краснодарського краю РФ.

