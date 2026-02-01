Росія відновлює старий гарнізон поблизу Фінляндії, - Yle (супутникові знімки)

Раніше ця територія була вкрита чагарниками, тепер же там зʼявилася техніка.

Росія відновлює старий гарнізон у Петрозаводську, що Республіці Карелія, яка знаходиться поблизу Фінляндії. Там вирубили великі ділянки лісу, зʼявилася і військова техніка.

Про це пише фінський ресурс Yle із посиланням на відповідні супутникові знімки. Зазначається, що гарнізон радянських часів переважно простоював, однак минулого року РФ взялася за його відбудову.

Ще влітку 2024 року район Рибка був вкритий чагарником. Цю територію використовували для тренувань. Окопи там зʼявилися ще кілька років тому, однак зміни стали помітнішими упродовж останніх місяців.

"Супутникові знімки минулої весни показують, що великі ділянки лісу було вирубано, а в районі з’явилась військова техніка", – пишуть автори матеріалу.

Примітно, що в Петрозаводську знаходиться велика авіабаза і склад зброї росіян. Зараз там перебувають до 3 тисяч російських військових. Крім того, база "Бесовець" слугує базою для 80 винищувачів.

Військовий експерт Марко Еклунд припускає, що оновлений гарнізон у Карелії буде використовуватися 44 армійським корпусом ЗС РФ, який було створено у 2024 році. Тоді кількість військових на обʼєкті становитиме 15 тисяч осіб.

На супутникових знімках можна розгледіти вантажівки та іншу техніку. На думку Еклунда, вантажівки можуть належати автомобільній роті, які займається транспортним забезпеченням армійського корпусу. Однак гарнізону в районі Рибка для цілого армійського корпусу не вистачить, зауважив експерт. Еклунд стверджує, що в Республіці Карелія очікуються доволі масштабні будівельні проєкти.

Росія будує нові військові бази

У вересні 2025 року повідомлялося, що в Білорусі будують нові військові бази. Одна з них може стати місцем базування російських ракетних комплексів середньої дальності "Орєшнік", якими РФ вже не раз атакувала Україну.

Раніше у ЗМІ також писали про те, що Росія швидкими темпами розбудовує 5 секретних ядерних баз. Країна-агресоркавикористовує ядерні об’єкти як інструмент тиску, і ці модернізації відбуваються на тлі війни проти України та глобальної напруги.

