Путін добігає кінця, і Україна не повинна танцювати, як дресирований ведмідь, - британський ексофіцер

Він зауважив, що у кремлівського злочинця закінчуються люди, яких можна використовувати як гарматне м'ясо на Донбасі.

Поки російський диктатор Володимир Путін театрально оголосив про паузу в атаках на цивільні цілі в Україні і отримав за це недоречну похвалу від президента США Дональда Трампа, Україні не слід плекати ілюзій.

Як пише в колонці для The Telegraph полковник, колишній офіцер армії Великої Британії Хеміш де Бретон Гордон, Путін пропонує припинити свої військові злочини всього на 7 днів. "Це не жест впевненого в собі полководця; це маневр лідера, чия армія знаходиться на межі краху", - зазначив він.

Армія РФ у занепаді

Хеміш де Бретон Гордон пише, що ЗС РФ перебувають у стані глибокого занепаду, про що свідчать дані, що поранених ув'язнених, багато з яких безрукі та безногі, примусово відправляють назад на передову. Деяким навіть не дали протези - очікується, що вони повернуться в бій на милицях.

"Це не стійкість, це відчай", - констатував британський військовий і додав, що після того, як в Україні було вбито понад 1,5 млн осіб, Путін вичавлює останні сили зі своїх військ.

"Він закупив і поховав 15 тис. північнокорейських солдатів. Російські вербувальники прочісують Африку в пошуках найманців. В'язниці спорожніли. І тепер навіть безногих кидають назад у бій. Для будь-кого, хто перебуває в боєздатному віці при Путіні, або, по суті, для будь-кого, хто ледь може стояти і тримати гвинтівку, це має стати страшним протверезним уроком", - вважає він.

Хеміш де Бретон Гордон зазначив, що це говорить про дві важливі речі. По-перше, російська армія втрачає боєздатність: за останні 2 роки РФ захопила трохи більше 1% території України ціною понад 500 тис. жертв і продовжує втрачати близько 1000 осіб на день.

"З початку 2024 року російські війська просуваються на 15-70 м на день, що є серйозним звинуваченням на адресу їх тактики і керівництва. Це вважалося б провалом навіть за мірками Пашендале і Вердена в Першій світовій війні", - зазначив британський офіцер.

Він зазначив, що це війна на виснаження в найжорстокішому її прояві.

"Ці поранені солдати використовуються як витратний матеріал в якості "поглиначів куль" в надії, що в України в кінці кінців закінчаться боєприпаси. Це відбудеться тільки в тому випадку, якщо ми на Заході це допустимо", - підкреслив він.

По-друге, це демонструє повне зневаження Кремля до власного народу. У той час як прості росіяни бідніють, Кремль вкладає залишки ресурсів у ракети і безпілотники, щоб тероризувати українців, а не дбати про власний народ.

"Для Кремля російська армія - просто гарматне м'ясо. Засуджені та іноземні новобранці коштують ще менше, якщо це взагалі можливо. Іронія очевидна: якщо це дійсно відображає стан сучасної російської армії, то відносно невелике збільшення західної підтримки дозволить Україні здобути перемогу", - вважає офіцер.

Україна і переговори про мир

Хеміш де Бретон Гордо вважає, що всі ознаки вказують на те, що російська армія наближається до кульмінації.

"Україна повинна вести переговори з позиції сили, а не танцювати, як дресирований ведмідь, щоб догодити Вашингтону, потураючи фантазіям Москви", - висловив думку офіцер

Він зазначив, що в цій війні було багато помилкових надій. "Але оскільки у Путіна швидко закінчуються люди, яких можна кинути в м'ясорубку Донбасу, це може стати моментом реального важеля тиску", - підкреслив колишній військовий.

Він додав, що у Трампа є реальна можливість домогтися історичного миру, але тільки якщо він чинитиме тиск там, де це необхідно: на Путіна, людину, яка може покласти край цій війні, а не на Зеленського, людину, яка не може.

Переговори з РФ

Наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні заплановано на 1 лютого в ОАЕ. На переговорах в Абу-Дабі залишаються невирішеними три питання. Це російська вимога щодо українських територій, це надання Україні гарантій безпеки, і коли саме повинні припинитися бойові дії - до підписання мирної угоди або після.

Сьогодні Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела написав, що Кремль бачить небагато шансів на прорив на мирних переговорах, оскільки Путін не готовий відмовитися від отримання всього Донбасу.

