SpaceX почала протидіяти російським 'Шахедам' на Starlink, - 'Флеш'

Він зазначив, що це екстрені рішення з подачі Міноборони, які з часом будуть замінені на глобальні.

Компанія SpaceX почала вживати перші контрзаходи проти використання окупантами терміналів Starlink для ударів дронами по Україні.

Про це повідомив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у Telegram. "Багато користувачів системи супутникового зв'язку Старлінк в Україні вже спостерігають перші контрзаходи, які СпейсХ вжив на прохання Міністерства оборони України", - повідомив "Флеш".

Він зазначив, що не може публічно озвучити все, що вже зроблено, робиться і буде зроблено для захисту українців, як військових, так і цивільних, а також об'єктів інфраструктури від загрози з боку ударних БпЛА росіян.

Відео дня

"Хочу наголосити, що поточні рішення є тимчасовими (або скажу по-іншому екстреними) і будуть замінені глобальним, продуманим рішенням, на яке нам знадобиться час", - деталізував радник міністра оборони.

"Флеш" зауважив, що давно настав час зібрати всі дані про військових, які користуються послугами компанії SpaceX.

"Такі спроби вже були, але багато солдатів, які використовують волонтерські Старлінки та особисті Старлінки, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть", - зазначив "Флеш".

У зв'язку з цим радник міністра оборони зазначив, що у відомстві обов'язково придумають спосіб, як все таки зібрати цю інформацію.

"Компанія SpaceX залучена до процесу і допомагає фахівцям Міноборони. Ще раз прошу вибачення у тих, кого тимчасово торкнулися вжиті заходи, але для безпеки країни зараз це дуже важливі і необхідні дії", - зазначив фахівець.

Російські "Шахеди" на Старлінках

Раніше УНІАН повідомляв, що "Флеш" підтвердив, що РФ завдала удару "Шахедом" на Starlink по стоянці гелікоптерів біля Кропивницького. Він зауважив, що ці дрони летіли майже над землею, щоб їх не бачили радіолокаційні системи.

Після цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав засновника компанії SpaceX Ілона Маска заборонити використання Starlink для ударів по Україні.

У відповідь Маск заявив, що Starlink є основою військових комунікацій України.

Вас також можуть зацікавити новини: