Росія розбомбила діючий пологовий будинок в Запоріжжі, є постраждалі, – ОВА

Усім постраждалим надається допомога.

Росіяни завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Постраждали дві жінки, які були на огляді. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в Telegram.

"Удар по пологовому - ще один доказ війни, спрямованої проти життя!" - написав начальник ОВА.

Наразі кількість постраждалих становить 6 осіб. Їм усім надається необхідна допомога.

Відео дня

"Серед потерпілих двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару", - додав Федоров.

Глава регіону не уточнив, чим саме били по медичному закладу, але незадавго до того повідомлялося, що ворог атакує обласний центр "Шахедами".

Пізніше Федоров повідомив, що ворог продовжує "шахедний" терор Запоріжжя. За його словами, черговий російський безпілотник вибухнув в одному з районів міста.

"Попередньо, троє людей травмовані. Серед них маленький хлопчик", - наголосив начальник ОВА.

Поранені – це чотирирічна дитина та дві жінки. Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

В місті триває повітряна тривога. Мешканцям рекомендовано бути в безпечних місцях.

Джерело:

Російські удари по Запоріжжю

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 2 січня Запоріжжя зазнало однієї з наймасованіших атак безпілотниками з боку російської загарбницької армії. У місті було зафіксовано 9 влучань. Під ударами опинилися житлові будинки, торгівельні об’єкти та інфраструктура.

22 січня російські окупаційні війська завдали чотири удари авіабомбами по селищу Комишуваха у Запорізькій області. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування. Одна людина загинула.

Вас також можуть зацікавити новини: