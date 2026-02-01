США збентежені далекобійною ракетою Китаю PL-17: у Defense Express пояснили причини

За різними оцінками, дальність пуску цієї ракети становить 300-500 км.

Нещодавно у мережі зʼявилося фото нової китайської далекобійної ракети класу "повітря-повітря" PL-17. Світлина була зроблена біля стенду з ракетою на невідомій виставці.

Американський медіапростір заполонили різні публікації, присвячені китайській розробці. Зокрема, у США збентежені тим, що у Китаї не вважають оприлюднення детальних зображень цієї ракети секретними, враховуючи традиційну закритість КНР. Ідеться про ракету з орієнтовною дальністю у 300-500 кілометрів, розповідає Defense Express.

У матеріалі сказано, що це не перша згадка про цю ракету – якісний знімок цієї розробки уперше зʼявився ще у 2016 році. Тоді винищувач Shenyang J-16 ніс дві – на той момент ще невідомі – ракети. Офіційно ж знімок з ракетою зʼявився лише у 2023 році.

"Тобто PL-17 фактично існує вже 10 років і за це час мала стати доволі поширеною, а також інтегруватися й на інші носії. І з відомого про неї те, що дальність у 300-500 км у ній забезпечується двохімпульсним двигуном, який має величезні габарити, бо довжина цієї ракети становить близько 6 метрів, на два метри більше, ніж AIM-120 чи її китайський аналог PL-15", – пояснюють автори.

Зазначається, що китайська ракета має власну радіолокаційну головку самонаведення. Однак з огляду на дальність пуску, вона має отримувати динамічні дані щодо точки зустрічі з ціллю, пише видання. І це мають забезпечувати насамперед літаки далекого радіолокаційного виявлення.

Навряд чи ця ракета буде ефективним засобом проти винищувачів на максимальних дальностях. Проте в неї є й інше призначення. Мова про ураження літаків ДРЛВ, повітряних танкерів та інших великих бортів, вважають автори. Ключовою задачею може розглядатися саме атака на паливозаправники, припускають у Defense Express.

"Без них вся бойова авіація США втратить значну частку ефективності та можливість концентрації значних сил у небі, традиційних для американців далеких операцій літаками тактичної авіації та багатогодинними патрулюваннями. Більше того, значна частка сил буде критично прив'язана до обмеженої кількості передових авіабаз, які у зоні дії китайського ракетного озброєння", – акцентує видання.

Тобто фактично йдеться про паралізування всієї авіації Сполучених Штатів. Тому американці дійсно переймаються китайською розробкою.

З великою вірогідністю, PL-17 стане частиною арсеналу китайських винищувачів шостого покоління. Вони зможуть нести її у внутрішніх відсіках озброєння.

"І хоча у США наразі вже є аналогічні далекобійні ракети – AIM-174B, конвертовані у ракети повітряного бою SM-6, що повинні мати дальність у 500+ км, існує питання кількості цих засобів. А також того, що китайські повітряні сили на тихоокеанському повітряному театрі бойових дій мають коротке та міцне континентальне плече логістики, що жодними ракетами не виправиш", – констатується в матеріалі.

